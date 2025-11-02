Minas Tênis Clube vence clássico contra o Cruzeiro e iguala campanha do Flamengo no NBB

O Minas Tênis Clube derrotou o Cruzeiro, neste sábado (1º), por 84 a 76, no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, e somou sua quinta vitória na temporada 2025-2026 do NBB.
Com a vitória na casa do rival, o Minas igualou a campanha do Flamengo e só é superado no saldo de cestas (97 a 21).
O ala-pivô Eric McCree foi o principal nome do clássico mineiro, terminando o jogo com 21 pontos, quatro rebotes e quatro recuperações de bola.
— Estamos nos sentindo bem. Nós podemos continuar melhorando, mas estamos felizes pelo que apresentamos até agora — comentou McCree.
Para o Cruzeiro esta foi a quarta derrota em cinco jogos.
Demais resultados deste sábado:
- Brasília Basquete (DF) 67 x 69 Pinheiros (SP)
- Mogi Basquete (SP) 79 x 57 Vasco da Gama (RJ)
- São José Basketball (SP) 77 x 64 Botafogo (RJ)