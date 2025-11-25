Minas mantém liderança e Sesc-Flamengo segue sem perder sets

Khaletskaya foi a melhor do jogo. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

Líder da Superliga feminina de vôlei, o Minas Tênis Clube venceu o Maringá por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/19 e 25/21.

A ponteira canadense Hilary Johnson liderou a pontuação do Minas, com 14 acertos. Já a oposta Maria Khaletskaya, que marcou 12, foi eleita a melhor em quadra e conquistou o seu primeiro Troféu Viva Vôlei na liga brasileira.

— Tivemos mais um ótimo jogo de toda a equipe. Estamos invictas na Superliga e isso não é mera coincidência, mas uma consequência lógica de nossos treinos intensos e constantes. Espero que não diminuamos esse ritmo nas próximas rodadas — disse a jogadora russa.

Esta foi a sétima vitória em sete jogos do Minas, que segue na liderança, está enquanto o Maringá está em nono com apenas duas vitórias.

Sesc RJ-Flamengo bate Osasco e segue sem perder sets

Jogadoras do Flamengo comemoram vitória. Carolina Oliveira / Osasco Vôlei/Divulgação

Em Osasco, o time da casa foi derrotado pelo Sesc RJ-Flamengo por 3 a 0, parciais de 25/23, 25/16 e 25/17.

A ponteira Helena começou entre as titulares no lugar da estadunidense Simone Lee, poupada após sentir um desconforto no Tendão de Aquiles do pé esquerdo, foi a maior pontuadora da partida, com 13 acertos, e premiada com o Troféu Viva Vôlei de melhor em quadra.

—Foi um jogo muito importante para mim. A Simone (Lee) é o carro-chefe do nosso time, mas eu sabia que tinha condições para isso, afinal treino todos os dias. Estou muito feliz com o resultado. Ganhar do Osasco de 3 a 0 na casa delas é uma tarefa muito difícil, mas todo o time conseguiu, não só eu. As meninas e a comissão técnica me deram muita confiança e joguei leve. Agora, é seguir em frente, porque temos mais um jogo difícil pela frente— disse Helena.

Com seis vitórias em seis jogos e nenhum set perdido, o Sesc RJ-Flamengo se aproximou do líder Minas. Já o Osasco perdeu a primeira partida e caiu para a terceira posição.

Paulistano-Barueri surpreende o Fluminense

Jheovana foi a maior pontuadora do jogo. Marina Garcia / Fluminense FC/Divulgação

No Rio de Janeiro, o Paulistano-Barueri surpreendeu o Fluminense e impôs ao time carioca sua segunda derrota na Superliga. Com parciais de 25/14, 19/25, 25/22 e 25/19, a equipe paulista fez 3 a 1 e agora está em sétimo lugar com duas vitórias. Já as cariocas seguem em quarto, com cinco triunfos.

Com bom saque e eficiência nas defesas da líbero Ana Bento, além dos contra-ataques de Luiza Vicente, que fez 19 pontos, e os ataques da oposta Jheovana, eleita a melhor da partida, e que terminou com 22 acertos, o time comandado pelo técnico Wagner Coppini obteve a vitória que o afasta das últimas posições.











