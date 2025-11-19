Minas e Sesc-Flamengo mantém 100%, e Fluminense entra no G-4 da Superliga feminina de vôlei

Minas está com 100% de aproveitamento. Minas Tênis Clube / Divulgação

A sequência da 6ª rodada da Superliga feminina de vôlei teve vitórias de Minas Tênis Clube e Sesc RJ Flamengo, que mantiveram os 100% de aproveitamento na competição, e do Fluminense, que confirmou a boa fase e entrou no G-4, que ainda tem o líder Osasco Vôlei.

Em Taguatinga (DF), o Minas levou um sustou ao perder o primeiro set para o Brasília Vôlei, mas liderado pela levantadora Fran Tomazoni, que saiu do banco de reservas, no segundo set, e mudou o ritmo da partida, o time mineiro virou o placar e venceu por 3 a 1, parciais de 25/18, 20/25, 25/22 e 25/11.

Com 18 acertos, a oposta canadense Hillary Johnson foi a maior pontuadora do Minas e do jogo, seguida pela central Júlia Kudiess, com 17 pontos assinalados.

Sesc RJ Flamengo vence a quinta seguida

Norieli Teixeira / Sancor Seguros Vôlei/Divulgação

O Sesc RJ Flamengo também jogou fora de casa e superou o aguerrido time do Maringá, vencendo por 3 sets a 0, parciais de 26/24, 25/23 e 25/23. Esta foi a quinta vitória da equipe dirigida pelo técnico Bernardinho, que tem uma partida a recuperar no torneio.

A central sérvia Maša Kirov, de apenas 20 anos, totalizou 10 pontos e levou o Troféu Viva Vôlei de melhor em quadra. Já a ponteira estadunidense Simone Lee foi a maior pontuadora do jogo, com 15 acertos, seguida pela oposta Tainara, com 12, e a central Lorena, com 11.

Fluminense bate Mackenzie no tie-break

Jogadoras do Fluminense comemoram resultado. Alessandra Torres / Fluminense FC

Em Belo Horizonte, o Fluminense começou dominando o Mackenzie e venceu os dois sets iniciais (25/18, 25/20), mas viu o time mineiro crescer e empatar o jogo, vencendo as duas parciais seguintes (25/19, 25/19), e forçando um tie-break.

No set desempate, as cariocas foram superiores e marcaram 15 a 10, assegurando a quinta vitória na temporada e a quarta colocação na classificação geral, atrás de Osasco, Minas e Sesc RJ Flamengo.