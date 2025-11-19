Minas conquista a nona vitória e confirma vice-liderança no NBB

O Minas Tênis Clube dominou e venceu o Paulistano, por 94 a 63, em jogo válido pela fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB). Com a nona vitória em 10 rodadas, o time mineiro segue na segunda posição, atrás apenas do invicto Flamengo.
Três jogadores do time mineiro marcaram 15 pontos. Os alas Danilo Fuzaro e Jordan Williams e o pivô Alexandre Paranhos. O ala-pivô Eric McCree marcou 14.
— A gente subiu o nível em relação à última partida. Acredito que defensivamente hoje a gente estava mais concentrado. Com isso, conseguimos boas defesas e correr bastante, então fizemos muitos pontos em transição, contra-ataque, o que possibilitou a gente abrir uma grande diferença — disse Fuzaro, após o jogo.
Brasília no G4
Uma das afirmações da temporada é o Brasília Basquete. A equipe do Distrito Federal soma sete vitórias em nova atuações e está na quarta colocação.
Na terça, no Rio de Janeiro, o time do técnico Dedé Barbosa venceu o Botafogo por 82 a 70.
O cestinha da partida foi o armador botafoguense Matheusinho, que marcou 16 pontos e deu nove assistências.
Com 14 pontos, o ala-armador Kevin Crescenzi foi o principal pontuador de Brasília, que ainda contou 13 do ala-pivô Paulichi.
São José e Unifacisa avançam
Na briga por estar entre os oito primeiros, São José (SP) e Unifacisa (PB) chegaram a cinco vitórias em nove jogos e estão em oitavo e nono lugar, respectivamente.
Em Fortaleza, o time paulista derrotou o Fortaleza/Basquete Cearense, por 86 a 77.
Dois jogadores do São José combinaram para 51 pontos. O ala-armador Adyel, que marcou 26 pontos e ainda pegou cinco rebotes e deu três assistências, e o ala estadunidense Malcolm Miller, que fez 25.
O ala Bernardo da Silva fez um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes, mas não evitou a sexta derrota em oito partidas da equipe cearense.
Atuando em seu ginásio, em Campina Grande, a Unifacisa fez 86 a 66 sobre o Bauru Basket.
Melvin Johnson foi o principal destaque da vitória da equipe paraibana, terminando o jogo com 21 pontos, além de quatro rebotes e três assistências.