Milan vence Inter com grandes defesas de Maignan e se aproxima da líder Roma no Italiano

Com bela atuação do goleiro Maignan, o Milan venceu o clássico de Milão, diante da Internazionale, neste domingo, no San Siro, por 1 a 0, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Milan pulou para os 25 pontos, igualando-se ao Napoli e só sendo superado pela Roma, que soma 27. A Inter permanece com 24, ao lado do Bologna.

Grande parte do primeiro tempo teve domínio da Inter. O Milan só conseguiu equilibrar dos 15 aos 25 e nos últimos cinco minutos.

O primeiro grande lance do jogo ocorreu aos três minutos, quando bela cabeçada de Thuram exigiu grande defesa de Maignan. O Milan não passou do meio de campo, apesar de contar com jogadores habilidosos como Modric, Pulisic e Rafael Leão.

Já a Inter foi muito mais produtiva e acertou a trave em duas oportunidades. Aos 26, em cabeçada de Acerbi, e aos 36, em finalização de Lautaro Martinez.

O Milan ressurgiu na partida no final da primeira etapa, quando Saelemarkers e Pulisic levaram perigo para a meta do goleiro Sommer.

A Inter veio para o segundo tempo com a intenção de manter a supremacia na partida, mas viu um Milan mais bem posicionado na defesa e preparado para os contra-ataques. E foi o que ocorreu aos oito minutos, quando Sommer foi mal em finalização de Saelemarkers e Pulisic aproveitou para abrir o placar.

O panorama mudou e as equipes passaram a se revezar no ataque. A Inter teve chance e empatar aos 28 minutos, quando o juiz marcou pênalti de Pavlovic em Thuram. Çalhanoglu bateu firme no canto direito, mas Maignan foi muito bem na bola e desviou para escanteio.

Se o Milan jogava no erro da Inter, com a vantagem no placar a equipe 'visitante' se fechou ainda mais em seu campo, sabedor de que a pressão do rival seria enorme.