Milan vence a Lazio e reassume liderança; Juventus vira sobre o Cagliari no Italiano

O Milan retomou a ponta do Campeonato Italiano ao vencer a Lazio por 1 a 0 no San Siro, pela 13ª rodada. A equipe comandada por Massimiliano Allegri aproveitou o tropeço da Roma e voltou ao topo da tabela, em um duelo marcado pelo equilíbrio e por um segundo tempo superior dos milanistas.

Com o resultado, o Milan chegou a 28 pontos, contra 27 da Roma, agora vice-líder. Napoli e Inter aparecem logo atrás, com 25 e 24 pontos, respectivamente. A Juventus, que também venceu na rodada, subiu para a sétima posição, somando 23.

O gol decisivo saiu logo aos cinco minutos da etapa final. Tomori encontrou Rafael Leão, e o atacante português finalizou firme, de curta distância, para superar o goleiro e colocar o Milan em vantagem. O lance mudou o ritmo da partida e abriu espaços para contra-ataques.

A Lazio reagiu com intensidade. Precisando do empate, adiantou as linhas, criou oportunidades e pressionou até os minutos finais. O jogo ganhou contornos dramáticos no fim quando o árbitro analisou por cerca de cinco minutos um possível pênalti para os visitantes, mas a revisão terminou sem marcação e manteve a vitória rossonera.

Em Turim, a Juventus sofreu mais do que esperava para superar o Cagliari por 2 a 1. Os visitantes abriram o placar com Esposito aos 26 minutos do primeiro tempo, aproveitando falha defensiva. O gol fez o time da casa ajustar o posicionamento e buscar reação imediata.

Yildiz foi o nome da virada ainda na etapa inicial. O atacante marcou duas vezes em sequência, garantindo a vantagem que seria administrada até o apito final.

Confira os jogos deste sábado:

Genoa 2 x 1 Verona