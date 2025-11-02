Milan demonstra eficiência, derrota a Roma em casa e embola topo da tabela no Italiano

O Milan foi bem mais eficiente do que a Roma neste domingo, venceu o adversário por 1 a 0 em Milão e embolou o topo da tabela de classificação do Campeonato Italiano após 10 rodadas. O líder Napoli tem 22 pontos, e três times (Inter de Milão, Milan e Roma) aparecem com 21.

O Milan iniciou a rodada três pontos atrás dos visitantes, mas conseguiu o triunfo após uma ótima jogada de Rafael Leão aos 39 minutos do primeiro tempo. O atacante português avançou em velocidade em direção à linha de fundo pela esquerda e cruzou para Pavlovic marcar o único gol da partida.

Até então, a Roma dominava a partida, com uma marcação que pressionava a saída de bola do Milan e com mais posse de bola desperdiçava chances de gol. Os donos da casa não conseguiam articular jogadas para sair do sufoco que os visitantes impunham. Após o gol, a partida mudou. O Milan passou a incomodar a defesa da Roma e desperdiçou, com Fofana finalizando para fora, uma ótima chance de terminar o primeiro tempo com uma vantagem de dois gols.

O Milan iniciou a segunda etapa como terminou a primeira, perdendo chances de ampliar. Em menos de oito minutos, já acumulava cinco finalizações (havia conseguido sete nos primeiros 45 minutos). Após o sufoco inicial, a Roma tentou se reequilibrar e buscou chegar ao ataque sem muito perigo. Os donos da casa continuaram perdendo oportunidades de ampliar.

A melhor chance que a Roma teve para empatar aconteceu aos 33 minutos, quando Fofana colocou a mão na bola dentro da área do Milan após uma cobrança de falta. Dybala, porém, desperdiçou o pênalti. O goleiro Maignan, do Milan, buscou no canto esquerdo e garantiu o triunfo dos mandantes.