México anuncia programa de atividades para Copa do Mundo de 2026

O governo do México apresentou nesta terça-feira (18) um programa de atividades esportivas e culturais para a Copa do Mundo de 2026, que inclui a transmissão do torneio em praças públicas do país.

O México sediará o Mundial em conjunto com Estados Unidos e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho. No total, 13 jogos serão disputados em três cidades do país, na Cidade do México, em Monterrey e em Guadalajara.

"Nosso objetivo é levar o futebol a todo o território nacional: que a bola role além dos campos e vire mundialitos, torneios e até 'peladas' de rua nas comunidades", disse em entrevista coletiva Gabriela Cuevas, coordenadora do governo mexicano para a Copa do Mundo.

O governo vai transmitir gratuitamente os jogos e planeja diversas atividades culturais e turísticas em todo o país, explicou Cuevas.

Além disso, serão organizados torneios de futebol nas escolas para celebrar o evento.

As autoridades vão desenvolver um aplicativo que permitirá aos visitantes explorar o país com várias rotas turísticas, culturais e gastronômicas.

Também serão realizados eventos em torno da culinária local e vários museus e sítios arqueológicos estão passando por melhorias para receber os turistas.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que o governo quer que a Copa de 2026 deixe um "legado" esportivo no país.

"Qual legado pode ficar? A importância de praticar esporte, que haja campos em diferentes partes do país, torneios permanentes de futebol para meninos e meninas", disse Sheinbaum na mesma coletiva de imprensa.