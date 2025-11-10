Messi visita estádio do Barcelona e se declara ao ex-clube: "Espero algum dia poder voltar"

Messi visitou o Camp Nou no fim de semana. Reprodução / Instagram,@leomessi

O argentino Lionel Messi visitou a cidade de Barcelona no último fim de semana. O jogador postou fotos no Camp Nou, estádio do clube catalão, nas redes sociais. O astro defendeu a equipe espanhola entre os anos de 2004 e 2021, com 672 gols marcados em 778 partidas, quatro Champions League, três Mundiais de Clubes e 10 edições do Campeonato Espanhol.

Na postagem, o argentino exaltou o retorno ao Camp Nou, e falou que espera voltar ao lugar algum dia, "não apenas para se despedir como jogador".

"Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muito falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde todos vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero algum dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, como nunca tive a oportunidade de fazer...", escreveu.

O Camp Nou, estádio do Barcelona, passa por reformas desde 2023. O processo de modernização deve ocorrer até o segundo semestre de 2026.

Lionel Messi deixou o Barcelona em 2021 e acertou com o PSG, clube no qual permaneceu por duas temporadas. Depois, ele foi contratado pelo Inter Miami, clube com o qual renovou o vínculo até 2028.