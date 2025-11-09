Messi brilha com dois gols e duas assistências e comanda classificação do Inter Miami

Lionel Messi e Inter Miami deram mais um passo em busca do título inédito da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos. O craque de 38 anos deixou seu registro nos quatro tentos do Inter Miami na goleada por 4 a 0 sobre o Nashville, em Fort Lauderdale, neste sábado, e ajudou sua equipe a avançar nos playoffs da competição - com duas vitórias e uma derrota na série melhor de três partidas.

O conjunto da Flórida enfrentará o FC Cincinnati na semifinal da Conferência Leste, em jogo único, no dia 22 ou 23 de novembro, depois da pausa da Data Fifa. Dono da segunda melhor campanha na conferência - e anfitrião no próximo duelo -, o Cincinnati ainda não perdeu para o Inter Miami na temporada, acumulando uma vitória e um empate.

"Sabemos que o Cincinnati será um adversário difícil", disse o lateral espanhol Jordi Alba, companheiro de Messi desde os tempos de Barcelona e que se aposentará ao final dos playoffs. Caso avance, o time de Miami enfrentará o vencedor do confronto entre Philadelphia Union e New York City na final da Conferência Leste, também em jogo único, em 6 de dezembro.

Na temporada passada, o time de Messi, Suárez e Alba fez a melhor campanha da temporada regular, conquistando o Supporters' Shield, mas foi eliminado logo na primeira rodada do mata-mata para o Atlanta United. O Los Angeles Galaxy, do alemão Marco Reus e do brasileiro Gabriel Pec, levou a taça.

Neste sábado, com a vaga ameaçada, Messi tratou de anotar dois gols ainda no primeiro tempo, o primeiro logo aos 10 minutos, para deixar o Inter Miami em vantagem. Na etapa complementar, Tadeo Allende, com dois passes do camisa 10, marcou outros dois gols em um intervalo de três minutos e selou a classificação. Messi participou de todos os oito gols da equipe nos três jogos contra Nashville, marcando cinco vezes e dando assistências em outros três.