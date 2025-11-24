Mesmo com um a mais, United perde em casa para o Everton no Inglês

O Manchester United não aproveitou a vantagem numérica sobre o Everton, que jogou com um a menos desde os 13 minutos, e acabou derrotado por 1 a 0 nesta segunda-feira (24), em Old Trafford, no jogo que fechou a 12ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o United perde a oportunidade de voltar ao G5, a zona de classificação para as copas europeias, e permanece em décimo na tabela, logo à frente do próprio Everton (11º), que subiu duas posições e ultrapassou seu grande rival, o Liverpool (12º).

O Everton pareceu ter feito tudo o que podia para se sabotar com uma cena incrível aos 13 minutos: após um chute de Bryan Mbeumo, do Manchester United, ser defendido pelo goleiro Jordan Pickford, o volante Idrissa Gueye foi para cima do zagueiro Michael Keane, a quem culpou pela falha defensiva.

Os dois companheiros de equipe discutiram, se empurraram e Gueye deu um tapa em Keane. O árbitro Tony Harrington aplicou o cartão vermelho e o volante dos 'Toffees' ficou furioso, tendo que ser contido por Pickford.

Segundo o jornal francês L'Équipe, esta é a primeira vez desde 2008 que um jogador do Campeonato Inglês é expulso por agredir um companheiro: Ricardo Fuller, do Stoke City, recebeu um cartão vermelho após dar um tapa em Andy Griffin.

Apesar de estar em desvantagem, o Everton tirou o zero do placar com um belo gol de Kiernan Dewsbury-Hall, que bateu colocado da entrada da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Senne Lammens (29').

O restante do jogo foi praticamente um treino de ataque contra defesa, no qual o United não conseguiu criar tantas oportunidade, embora Pickford tenha feito algumas grandes defesas.

-- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Burnley - Chelsea 0 - 2

Fulham - Sunderland 1 - 0

Bournemouth - West Ham 2 - 2

Liverpool - Nottingham 0 - 3

Wolverhampton - Crystal Palace 0 - 2

Brighton - Brentford 2 - 1

Newcastle - Manchester City 2 - 1

- Domingo:

Leeds - Aston Villa 1 - 2

Arsenal - Tottenham 4 - 1

- Segunda-feira:

Manchester United - Everton 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18

2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

3. Manchester City 22 12 7 1 4 24 10 14

4. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4

5. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7

6. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

7. Sunderland 19 12 5 4 3 14 11 3

8. Bournemouth 19 12 5 4 3 19 20 -1

9. Tottenham 18 12 5 3 4 20 14 6

10. Manchester United 18 12 5 3 4 19 19 0

11. Everton 18 12 5 3 4 13 13 0

12. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

13. Brentford 16 12 5 1 6 18 19 -1

14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2

15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 12 3 2 7 11 22 -11

19. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20