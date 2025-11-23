Memphis sofre nova lesão e já soma 73 dias fora do Corinthians no ano

O Corinthians perdeu novamente Memphis Depay por lesão. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo no clássico contra do São Paulo na última quinta-feira. A contusão tira o jogador para o duelo deste domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa é a sexta do holandês na temporada, somando 73 dias afastado do clube por problemas físicos desde janeiro. A nova baixa interrompe o momento de retomada do camisa 10. Memphis iniciou o clássico contra o São Paulo no banco, por causa do desgaste da viagem para defender a seleção holandesa, mas entrou no segundo tempo e marcou um golaço na vitória por 3 a 1.

Horas depois, exames apontaram um edema ósseo no joelho. Em nota, o Corinthians afirmou que o atleta já está em tratamento com a fisioterapia do clube. Não houve informação sobre a previsão de retorno.

Restam quatro rodadas para o fim do Brasileirão, e o Corinthians disputa as semifinais da Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro. A reincidência de problemas físicos preocupa, principalmente porque duas lesões musculares recentes, ambas na coxa direita, foram as que mais mantiveram o atacante fora: 21 dias em agosto e mais 25 entre setembro e outubro.