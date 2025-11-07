Memphis, do Corinthians, é convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias da Copa

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltou a ser chamado para representar a seleção holandesa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador foi incluído na lista divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Ronald Koeman. A Holanda joga contra a Polônia, dia 14, na próxima sexta-feira, e contra a Lituânia, dia 17.

A Holanda detém a primeira colocação do Grupo G, com 16 pontos, contra os 13 da segunda colocada Polônia. Somente o primeiro colocado de cada grupo carimba a vaga para a Copa, enquanto os segundos colocados jogam a repescagem.

Memphis não deve perder perder nenhuma partida do Corinthians por causa da convocação. A equipe alvinegra enfrenta o Ceará no próximo domingo, 9, e o jogador holandês está à disposição de Dorival Júnior. A próxima rodada acontece somente em 20 de novembro, três dias depois do último compromisso da Holanda na Data Fifa, quando a equipe enfrenta o São Paulo.

Recentemente, Memphis se tornou o maior artilheiro da história da Holanda, com 54 gols, ultrapassando o craque Van Persie. Nas últimas Datas Fifa, ele anotou quatro gols pela seleção europeia em quatro jogos válidos pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

No mesmo período, o jogador sofreu com contusão e também enfrentou dificuldades para balançar as redes quando voltou a atuar pelo Corinthians. O atleta chegou a demonstrar irritação ao ser questionado sobre seu desempenho pelo time alvinegro e pela seleção da Holanda.