Memphis deixa Holanda a um ponto da Copa com empate na Polônia; Woltemade encaminha vaga alemã

A Holanda não conseguiu cumprir a meta de se garantir, com uma rodada de antecedência, à Copa do Mundo de 2026. Mas ficou muito perto da vaga ao reagir na casa da Polônia. Depois de sair em desvantagem no placar, a seleção visitante buscou o 1 a 1 em Varsóvia com o corintiano Memphis Depay e se manteve invicta no Grupo G. Basta um novo empate, contra a lanterna Lituânia, em Amsterdã, na segunda-feira, para a classificação.

A missão da equipe laranja não deve ser complicada pelo fato de a oponente figurar em último e estar eliminada há algum tempo. No jogo de ida, os holandeses fizeram 3 a 2 na casa da Lituânia, o que deixa a torcida bastante empolgada por presença direta na competição do Canadá, Estados Unidos e México.

A Polônia se manteve na segunda colocação da chave, com três pontos de diferença, e deverá se contentar com vaga na repescagem europeia após sonhar em findar a invencibilidade da Holanda com gol de Kaminski no primeiro tempo. Memphis igualou o placar após o descanso. A rival da rodada final será Malta, fora de casa.

JOGO DE ATAQUE CONTRA DEFESA

Mesmo em casa e com obrigação de ganhar dos holandeses no Estádio Nacional de Varsóvia, a Polônia não abriu mão do esquema com defesa e meios reforçados e o artilheiro Lewandowski isolado na frente.

Por outro lado, querendo antecipar a classificação com um triunfo, o técnico Van Gaal mostrou ambição e repetiu a escalação ofensiva das rodadas anteriores, com o corintiano Depay ao lado de Gakpo e Malen na frente.

O time vermelho teve a grande oportunidade com menos de um minuto. Zalewski recebeu livre, na pequena área e não conseguiu mandar às redes. A bola bateu em sua canela e subiu. Motivada pelo frisson das arquibancadas, os mandantes começaram atrevidos.

Na briga das estratégias, rapidamente a Holanda assumiu o comando da partida, valorizando a posse de bola e avançando as linhas. O capitão Van Dijk, por exemplo, parecia um meio-campista, a todo momento ultrapassando a linha central diante de uma retraída Polônia.

Mallen assustou em batida de fora da área, conseguindo se desvencilhar do paredão defensivo. A Holanda rodada a bola, paciente, enquanto nem o contragolpe polonês causava perigo mais.

Isolado, Lewandowski resolveu sair da área e se deu bem. Na primeira bola enfiada entre os marcadores, Kaminski errou no domínio. Na segunda, cara a cara, abriu o marcador pouco antes do intervalo para 'explosão' da entusiasmada torcida.

A festa durou pouco. A bola nem bem rolou na etapa final e a Holanda chegou ao empate. Gakpo teve duas chances e a sobra caiu para Memphis mandar às redes. No lugar da comemoração, caretas sentindo muitas dores nas costas. A partida cresceu em emoção após o 1 a 1, com ataques perigosos de ambos os lados.

Apesar de a etapa ficar mais aberta, os ataques acabaram esbarrando nos goleiros e o placar acabou inalterado para frustração de ambos os lados, que confiavam na conquista dos três pontos.

ALEMANHA 'ACORDA' NO 2º TEMPO E BATE LUXEMBURGO COM BRILHO DE WOLTEMADE

Pelo Grupo A, a líder Alemanha visitou o eliminado Luxemburgo e ficou devendo futebol no triunfo por 2 a 0. Mesmo apontada como ampla favorita no confronto, a seleção tetracampeã passou sufoco em alguns momentos no primeiro tempo, sendo sufocada. Woltemade brilhou após o intervalo, quando a equipe 'acordou' e ficou a um empate da vaga.

Mesmo com Julian Nagelsmann escalando um ataque bastante ofensivo, com Wirtz, Gnabry, Sané e o centroavante Woltemade, os alemães pouco incomodaram o goleiro Moris diante de um bem armado oponente.

O alívio veio logo no começo da segunda etapa. Lançamento longo para Sané, que aproveitou o bote errado do defensor, avançou em velocidade e cruzou para o livre Woltemade mandou no contrapé do goleiro. Sair na frente tranquilizou a vida dos alemães, que mesmo não atacando tanto, sabiam e defender.

Sem sofrer atrás na etapa, a Alemanha garantiu o triunfo e encaminhou a vaga novamente com Woltemade. O centroavante grandalhão voltou às redes já na parte final da partida, desta vez complementando passe de Baku entre os defensores, com cavadinha de classe.