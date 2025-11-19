Médico do São Paulo revela nova infiltração no joelho e diz que Lucas Moura deve voltar em 2026

O atacante Lucas Moura não deve mais entrar em campo pelo São Paulo nesta temporada de 2025. O jogador da equipe tricolor fez uma infiltração no joelho direito e deverá desfalcar a equipe nesta reta final.

A informação foi divulgada por Moisés Cohen, consultor médico do São Paulo, em entrevista ao concedida ao GE. Lucas vem sofrendo com dores na região ao longo do ano.

O atleta tinha feito fisioterapia recentemente, mas continuava se queixando de dores. Assim, passou por um novo procedimento no departamento médico para aliviar a situação.

"Foi feita uma infiltração na região dolorosa, a região posterior, para dar alívio da dor e, como precaução, provavelmente, aí não sou eu que me envolvo na parte técnica, acho que só deve voltar em 2026. Já acabou o ano. Ele teve uma lesão, fica um incômodo", disse Moisés Cohen.

"Estamos tentando zerar para voltar na melhor condição dele. Teve a infiltração, agora é interessante dar uma parada para tentar terminar esse quadro de incômodo e voltar em uma condição melhor. Nada de excepcional. É uma coisa comum", explicou.

No fim de agosto, Lucas Moura foi submetido a uma artroscopia para a retirada de uma fibrose. Mas as dores no joelho persistiram. O técnico Hernán Crespo reconheceu que Lucas estava com dificuldades para retomar a melhor forma física.