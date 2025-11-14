Mbappé vai desfalcar França contra Azerbaijão devido a 'inflamação no tornozelo'

Kylian Mbappé vai desfalcar a França, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, na partida das Eliminatórias europeias contra o Azerbaijão, no domingo, devido a um desconforto físico, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta sexta-feira (14).

O atacante do Real Madrid, que na quinta-feira fez dois gols para os 'Bleus' na goleada sobre a Ucrânia (4 a 0), "ainda sente um desconforto devido a uma inflamação no tornozelo direito e precisa realizar exames, que serão feitos hoje em Madri", afirmou a FFF.

Seus companheiros de equipe viajam nesta sexta para Baku, onde disputarão a última partida do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, no domingo, sem nada em jogo.

Com dois gols e uma assistência, o capitão Mbappé liderou sua equipe na quinta-feira no Parque dos Príncipes e chegou a 55 gols em 94 jogos pelos 'Bleus', apenas dois a menos que o recorde de Olivier Giroud.

Seu desfalque se soma ao do compatriota e companheiro de Real Madrid Eduardo Camavinga, que tem um desconforto muscular na coxa.