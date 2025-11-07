Maresca vê Estêvão pronto para ser titular e reforça confiança em meio à disputa no Chelsea

Enzo Maresca elevou o tom de confiança sobre Estêvão na véspera do duelo contra o Wolverhampton. O treinador afirmou que o brasileiro "está pronto para começar jogando", destacando que a disputa por vagas tem elevado o nível do elenco. Segundo ele, a maturidade do atacante de 18 anos já o credencia a iniciar partidas com naturalidade, mesmo em um ambiente competitivo.

O técnico também brincou sobre o processo de adaptação do garoto, revelando detalhes do dia a dia em Londres. Maresca contou que, na última semana, o jovem reclamou do frio inglês, ainda em outubro. "Imagine em dezembro, janeiro", disse, rindo. A leveza nas palavras contrasta com a importância crescente de Estevão no time, autor de quatro gols - dois deles na Champions - além de uma assistência.

Maresca reforçou que há um trabalho específico para acelerar a evolução do ex-Palmeiras. O Chelsea, segundo ele, busca criar as melhores condições para que o brasileiro se acostume ao ritmo da Premier League. A convicção do treinador é clara: o talento do atacante já se traduz em produtividade e impacto imediato, justificando minutos maiores e, possivelmente, a titularidade.

O comandante também respondeu a críticas de Wayne Rooney sobre seu modelo de rodízio. Ele foi direto ao afirmar que "estamos em uma era em que qualquer um pode dizer o que quiser" e que é impossível manter os mesmos jogadores em 65 partidas por temporada. Maresca insistiu que a alternância não é improviso, mas parte de uma filosofia definida desde sua chegada ao clube.

Para sustentar seu argumento, Maresca citou números recentes da equipe. O Chelsea, segundo ele, acumula quatro jogos sem sofrer gols em dez rodadas - o dobro do registrado na temporada passada após 11 partidas. O treinador lembrou ainda que, caso vença neste sábado, superará a pontuação alcançada no mesmo estágio da campanha anterior, reforçando a ideia de que há consistência.

Apesar da oscilação natural de um time em reconstrução, o italiano acredita que a expectativa em torno do elenco mudou e gera uma percepção distorcida do desempenho. Para ele, os resultados mostram evolução, ainda que parte da crítica não reconheça o processo. "Os números estão aí, e podemos até estar melhores do que no ano passado", afirmou.