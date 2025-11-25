Mano a Mano de Palmeiras x Flamengo: quem leva a melhor na final da Libertadores? Assista ao podcast

Arrascaeta e Flaco Lopez são dois dos principais nomes em campo na decisão. Richardson Soares / Agência RBS

Palmeiras e Flamengo se reencontram na final da Libertadores. A partida será no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

O novo episódio do Mapa da Copa analisa como chegam as duas equipes e faz uma comparação, jogador por jogador, dos dois times titulares.

Leia Mais Por que Andreas Pereira será o personagem principal da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

As duas equipes brasileiras já se enfrentaram em uma final de Libertadores anteriormente. Foi em 2021, quando o Palmeiras foi campeão depois de uma falha de Andreas Pereira, então jogador do Flamengo.

Assista ao Mapa da Copa:

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.