Manchester United vira sobre o Crystal Palace e encerra má fase na Premier League

Sem contar com o lesionado Matheus Cunha, mas com Casemiro em campo, o Manchester United colocou um fim à sequência de três partidas sem vencer na Premier League. A equipe do técnico Rúben Amorim saiu atrás do Crystal Palace, mas se recuperou no segundo tempo e virou o placar para 2 a 1, neste domingo, no estádio Sellhurst Park, em Londres.

O resultado levou o time visitante a 21 pontos na tabela, provisoriamente em sexto, ainda distante dos líderes - o Arsenal, que neste domingo faz o clássico londrino com o Chelsea, às 13h30 (horário de Brasília), ocupa a ponta da tabela com 29 pontos. O triunfo, porém, aponta para uma recuperação da equipe vermelha de Manchester, que vinha de dois empates (com Nottingham Forest e Tottenham) e uma derrota (para o Everton) na competição. O Palace permanece com 20.

Disposto a se recuperar, o United foi para cima nos minutos iniciais e testou o goleiro Henderson em boas finalizações de Mbeumo e Casemiro logo após o apito inicial. Em melhor momento e em busca da terceira vitória em quatro jogos, o Crystal Palace aos poucos tomou o controle do jogo e passou a bombardear a meta do jovem goleiro Lammens.

Com maior volume de jogo e boa presença no ataque, os anfitriões inauguraram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Mateta, que precisou cobrar o pênalti sofrido por ele mesmo duas vezes para dar a vantagem ao Crystal Palace - o VAR flagrou dois toques do atacante na primeira tentativa.

Em desvantagem, o Manchester United subiu as linhas e partiu para cima no segundo tempo. Comandados por Bruno Fernandes, os visitantes chegaram à virada em 17 minutos, com Zirkzee e Mount, respectivamente, completando passes do meio-campista português em cobranças de falta.