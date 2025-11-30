Manchester United vence Crystal Palace de virada (2-1) e sobe para 6º no Inglês

O Manchester United saiu atrás no placar, mas venceu o Crystal Palace por 2 a 1 no Selhurst Park e subiu provisoriamente para a sexta posição na Premier League, na primeira partida deste domingo pela 13ª rodada do campeonato inglês.

Os 'Red Devils' saíram atrás no placar com um pênalti convertido pelo francês Jean-Philippe Mateta no primeiro tempo (36'), mas conseguiram virar o jogo com gols do holandês Joshua Zirkzee (54') e de Mason Mount (63').

Curiosamente, o pênalti teve que ser repetido depois que o VAR alertou o árbitro de que o atacante francês havia tocado na bola duas vezes, uma regra modificada após o que aconteceu com o argentino Julián Álvarez na temporada passada, na disputa de pênaltis que decidiu o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

O United conquistou sua primeira vitória em novembro, após dois empates e uma derrota, e subiu para a sexta posição na classificação provisória com 21 pontos, ultrapassando seu adversário deste domingo (7º com 20 pontos).

--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Brentford - Burnley 3 - 1

Manchester City - Leeds 3 - 2

Sunderland - AFC Bournemouth 3 - 2

Everton - Newcastle 1 - 4

Tottenham - Fulham 1 - 2

- Domingo:

Crystal Palace - Manchester United 1 - 2

West Ham - Liverpool

Aston Villa - Wolverhampton

Nottingham - Brighton

(13h30) Chelsea - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18

2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15

3. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

4. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

5. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4

6. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

7. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6

8. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

9. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

10. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2

11. Tottenham 18 13 5 3 5 21 16 5

12. Newcastle 18 13 5 3 5 17 16 1

13. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

14. Everton 18 13 5 3 5 14 17 -3

15. Fulham 17 13 5 2 6 15 17 -2

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20

