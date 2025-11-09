Manchester City e Liverpool se enfrentam neste domingo (9), às 11h30min, pela 11ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.
Escalações para Manchester City x Liverpool
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Ruben Dias e Gvardiol (O'Reilly); Nico González, Bernardo Silva e Phil Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo (Wirtz); Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
Arbitragem para Manchester City x Liverpool
Ainda não divulgada.
Onde assistir a Manchester City x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo por ESPN e Disney+.