Manchester City x Leeds pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Manchester City e Leeds se enfrentam neste sábado (29), pela 13ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h, no Etihad Stadium, em Manchester.
Escalações para Manchester City x Leeds
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilly; Bernardo Silva, Nico González e Phil Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Leeds: Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Gruev, Ampadu e Tanaka; Aaronson, Okafor e Nmecha. Técnico: Daniel Farke
Arbitragem para Manchester City x Leeds
Peter Bankes (ING).
Onde assistir a Manchester City x Leeds
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney +.