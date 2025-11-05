Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (5), pelo jogo da quarta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre às 17h, no Etihad Stadium, em Manchester.
Escalações para Manchester City x Borussia Dortmund
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Phil Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Brandt e Guirassy. Técnico: Niko Kovac
Arbitragem para Manchester City x Borussia Dortmund
Szymon Marciniak (Polônia) auxiliado por Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia). VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
Onde assistir a Manchester City x Borussia Dortmund
A partida será transmitida ao vivo pela HBO Max