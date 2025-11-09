Manchester City domina Liverpool, faz 3 a 0 e diminui vantagem do Arsenal na Premier League

O Manchester City dominou o Liverpool neste domingo no Etihad Stadium e venceu por 3 a 0 pela 11ª rodada da Premier League. O confronto marcou a milésima partida de Pep Guardiola como técnico, e o resultado deixou o time de Manchester mais próximo do Arsenal, que no sábado empatou com o Sunderland, na classificação. O City tem agora 22 pontos, 4 a menos do que o líder. Atual campeão, o Liverpool estacionou nos 18 pontos e caiu para a oitava posição.

O triunfo deste domingo amplia a boa fase do vice-líder do Inglês após a vitória contundente por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund pela Champions League no meio da semana. Nos últimos oito jogos, o time acumula sete vitórias. Já o Liverpool volta a dar sinais de instabilidade. Depois de duas vitórias sem sofrer gols contra Aston Villa e, principalmente, Real Madrid, pela Champions League, o Liverpool perde quatro jogos seguidos fora de casa na Premier League pela primeira vez desde 2012.

Os anfitriões dominaram desde o início. O Liverpool sofria com as investidas de Doku pelo lado direito de sua defesa e pouco conseguia criar para ameaçar o goleiro Donnarumma, do City. E foi Doku quem criou o primeiro lance de perigo. Ele invadiu a área rival e foi derrubado pelo goleiro Mamardashvilli. O pênalti foi marcado após intervenção do VAR. Haaland, porém, bateu mal, no canto esquerdo de Mamardashvilli, que espalmou.

Doku era perigoso pela esquerda do ataque do City, mas sempre acompanhado de perto por Bradley. Do lado oposto, Matheus Nunes aproveitou um generoso espaço deixado pela defesa do Liverpool para cruzar na segunda trave. Na frente de Haaland, Konaté tentou o corte, mas apenas resvalou na bola. Haaland conseguiu finalizar no canto esquerdo, sem chance para o goleiro rival.

O Liverpool chegou a marcar em uma cabeçada de Van Dijk após escanteio, mas o gol foi anulado por posição de impedimento de Robertson, na frente de Donnarumma. O Manchester City chegou ao segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48, em nova distração do sistema defensivo do Liverpool. Após cobrança curta de escanteio, Nico Gonzalez teve espaço e tempo para ajeitar e finalizar de fora da área. A bola desviou em Van Dijk e tirou Mamardashvilli do lance.

No início do segundo tempo, o Liverpool conseguiu criar mais, mas foi incapaz de acertar o gol do City. A ineficiência foi castigada em um contra-ataque aos 18 minutos. O'Reilly foi acionado pela esquerda e tocou para Doku que vinha mais atrás. Ele ajeitou a bola e chutou de maneira indefensável no canto esquerdo de Mamardashvilli. O Liverpool teve chances de diminuir, mas foi incapaz de marcar.

Na próxima rodada, após a Data Fifa, o Manchester City enfrenta o Newcastle no dia 22, fora de casa. No mesmo dia, o Liverpool recebe o Nottingham Forest.

Confira os resultados deste domingo na Premier League:

Crystal Palace 0 x 0 Brighton

Nottingham Forest 3 x 1 Leeds

Aston Villa 4 x 0 Bournemouth