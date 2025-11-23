Lyon fica no 0 a 0 na visita ao lanterna Auxerre; Nantes empata no fim

O Lyon ficou apenas no empate em 0 a 0 com o lanterna Auxerre, fora de casa, neste domingo (23), enquanto o Nantes escapou da zona de rebaixamento ao arrancar um empate em 1 a 1 nos acréscimos contra o Lorient, pela 13ª rodada da Ligue 1.

As partidas deste domingo não alteraram significativamente a classificação geral do campeonato francês, com as primeiras posições sendo definidas no sábado.

O Lyon, no entanto, tinha a oportunidade de ultrapassar o Strasbourg (4º colocado, com 22 pontos) em Auxerre e diminuir a diferença para o trio de líderes formado por PSG (30 pontos), Olympique de Marselha e Lens (28 pontos).

Mas tropeçou diante do último colocado e continua estagnado no campeonato, agora na 6ª posição com 21 pontos, a sete do 'pódio'.

Um gol do Auxerre anulado e um pênalti perdido fizeram com que o resultado pudesse ter sido ainda pior para o Lyon, que viu o Auxerre criar três chances claras de gol.

Com este empate, o AJA (8 pontos) permanece na lanterna, três pontos atrás de Lorient, Nantes e Metz (11 pontos).

O Metz, na zona de rebaixamento, foi derrotado por 3 a 2 pelo Brest (14º), que voltou a vencer após seis jogos sem vitória, graças a um pênalti convertido por Romain Del Castillo nos acréscimos (90'+10).

Foi um golpe duro para o goleiro do Metz, o dinamarquês Jonathan Fischer, que já havia defendido um pênalti cobrado pelo próprio Del Castillo momentos antes. E é o fim da sequência de três vitórias do time.

No Estádio de la Beaujoire, o Nantes (15º), que ficou atrás no placar diante do Lorient (16º) durante boa parte da partida e luta contra o rebaixamento, também arrancou um empate em 1 a 1 nos acréscimos.

Chidozie Awaziem, que marcou um gol contra nos acréscimos do primeiro tempo, empatou nos descontos da segunda etapa e garantiu um ponto para o time.

E o Toulouse (10º) foi alcançado na classificação pelo seu rival Angers (16 pontos) após sofrer uma frustrante derrota por 1 a 0 em casa. O gol do Angers foi marcado por Yassine Belkhdim.

--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato francês:

- Sexta-feira:

Nice - Olympique de Marselha 1 - 5

- Sábado:

Lens - Strasbourg 1 - 0

Rennes - Monaco 4 - 1

PSG - Le Havre 3 - 0

- Domingo:

Auxerre - Lyon 0 - 0

Nantes - Lorient 1 - 1

Brest - Metz 3 - 2

Toulouse - Angers 0 - 1

Lille - Paris FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 30 13 9 3 1 27 11 16

2. Olympique de Marselha 28 13 9 1 3 33 12 21

3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11

4. Strasbourg 22 13 7 1 5 24 17 7

5. Rennes 21 13 5 6 2 23 18 5

6. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3

7. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8

8. Monaco 20 13 6 2 5 25 25 0

9. Nice 17 13 5 2 6 18 23 -5

10. Toulouse 16 13 4 4 5 18 17 1

11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4

12. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7

14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6

15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7

16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12

17. Metz 11 13 3 2 8 14 30 -16

18. Auxerre 8 13 2 2 9 7 19 -12

