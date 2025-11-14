Luxemburgo x Alemanha hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa 

O confronto entre Luxemburgo e Alemanha, pela 5ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias, será às 16h45min desta sexta (14). A partida será no Stade de Luxembourg.
Escalações para Luxemburgo x Alemanha
Luxemburgo: Moris; Jans; Korac; Mahmutović; Bohnert; Olesen; Sinani; Pereira; Barreiro; Dardari; Muratović. Técnico: Jeff Strasser.
Alemanha: Baumann; Baku; Tah; Anton; Raum; Pavlović; Goretzka; Sané; Gnabry; Wirtz; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Onde assistir a Luxemburgo x Alemanha
- O SporTV anuncia a transmissão.