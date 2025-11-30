Esportes

Em Ribeirão Preto
Notícia

Luiza Fullana vence a 15ª seguida e conquista o terceiro título da temporada

Tenista de 24 anos derrotou Naná Silva, na decisão do  ITF W15 de Ribeirão Preto

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS