Luiza Fullana vence a 15ª seguida e conquista o terceiro título da temporada

Luiza faz excelente final de temporada. João Pires / Instituto Sports/Divulgação

Após conquistar dois títulos, nas últimas semanas, em Criciúma e Mogi das Cruzes, a paulista Luiza Fullana manteve o ótimo desempenho e garantiu neste domingo (30), o terceiro troféu seguido.

Na final do ITF W15 de Ribeirão Preto, a tenista de 24 anos e que ocupa a 573ª no ranking mundial derrotou Naná Silva, de apenas 15 e 681ª do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h34min de jogo disputado nas quadras de saibro do Centro de Formação de Tênis.

Esta foi a 15ª vitória seguida de Fullana, que somou o quinto troféu na carreira e o terceiro na atual temporada.

A campeã em Ribeirão Preto garantiu 15 pontos no ranking da WTA, que serão computados no dia 8 de dezembro, e uma premiação de US$ 2.352 (R$ 13,5 mil), enquanto a vice-campeã ficou com 10 pontos e um prêmio US$ 1.470 (R$ 7.845).

Duplas