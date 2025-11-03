Luisa Stefani e Tímea Babos começam com derrota no WTA Finals

Primeira brasileira a disputar o WTA Finals , Luisa Stefani começou com derrota. Ao lado da húngara Tímea Babos , a paulista foi superada pela tcheca Katerina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend por 2 sets a 1 , com parciais de 6/2, 3/6 e 10/6, após uma 1h e 27 min de partida.

— Hoje foi um jogo difícil. O primeiro set e meio do jogo estava bem difícil. Não jogamos bem e elas estavam aproveitando disso e sendo sólidas. Mas na dupla as coisas mudam muito rápido e foi o que aconteceu. Voltamos de 1/3 e 0-30, quebrando o saque da Taylor e daí em diante aproveitamos o momento e fechamos o segundo set jogando bem. Já o tie break começou parelho, mas elas fizeram por merecer e jogaram melhor. Uma derrota doída, no detalhe contra uma dupla muito forte. Ainda temos chances de classificação então vamos erguer a cabeça e ir firme para o próximo confronto — disse Luisa após o jogo.