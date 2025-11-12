Los Angeles-2028 começa oficialmente com os 100m rasos feminino, prova mais rápida do atletismo

O primeiro dia oficial dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, nos Estados Unidos, será em alta velocidade. O Comitê Olímpico Internacional (COI) já havia definido a inversão no calendário, com o atletismo vindo antes das provas de natação. Nesta quarta-feira ficou determinado que os 100 metros rasos feminino dominará a largada da maior competição esportiva do planeta, programada para 15 de julho - algumas modalidades competem desde o dia 12 - e garantindo as primeiras medalhistas.

A mudança radical no calendário dos Jogos de 2028 também mexerá na programação do atletismo. Habitualmente, velocistas disputam somente duas eliminatórias em uma mesma data. Desta vez, contudo, a data da abertura contará com três eliminatórias das mulheres mais rápidas do mundo no LA Memorial Coliseum, fechando o dia com a definição do pódio.

"Os 100 metros femininos serão um dos eventos mais assistidos e queríamos começar com uma demonstração das mulheres mais rápidas do mundo", disse Shana Ferguson, diretora de Esportes e Entrega dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 nesta quarta-feira.

A Olimpíada ocorre somente daqui três anos, mas a expectativa é reunir no primeiro dia oficial as duas últimas campeãs mundiais, Sha'Carri Richardson e Melissa Jefferson-Wooden, além da campeã olímpica Julien Alfred.

"Ser o evento principal na noite de abertura das competições no histórico LA Memorial Coliseum gerou muita empolgação quando apresentamos isso às atletas", disse Janet Evans, nadadora medalhista de ouro e diretora de Esportes dos Jogos de Los Angeles. "A maioria das atletas me disse: 'Me avise. Me avise com antecedência e eu começo a treinar para correr três provas de 100 metros em um dia'", revelou.

Apesar de a prova dos 100m rasos femininos ser considerada a da largada oficial de Los Angeles-2028, algumas modalidades coletivas já terão provas desde o dia 12 de julho, casos do basquete, críquete, futebol, hóquei, handebol, polo aquático e rúgbi de sete, além do golfe. A Cerimônia de Abertura ocorre no dia 14 de julho.

A competição vai até dia 30, com a tradicional maratona, além de finais de basquete e vôlei de algumas outras disputas de medalhas como no Wrestling. Neste dia também há a Cerimônia de Encerramento. A principal data da natação ficou para o "supersábado", na véspera.

Como a natação acontecerá no SoFi, estádio da festa da Abertura dos Jogos, os organizadores optaram pela inversão no calendário já que não seria viável montar a piscina no estádio tão rapidamente após a cerimônia.