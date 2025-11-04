Liverpool x Real Madrid: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo da quarta rodada da fase de liga da Champions League. A partida ocorre às 17h, em Anfield, em Liverpool.
Escalações para Liverpool x Real Madrid
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szobozslai, Mac Allister e Gravenberch; Salah, Gakpo e Ekitike. Técnico: Arno Slot
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Arda Güler e Vinícius Jr.; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Arbitragem para Liverpool x Real Madrid
István Kovács (Romênia) auxiliado por Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia). VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
Onde assistir a Liverpool x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, pelo TNT e pela HBO Max.