Liverpool e PSV se enfrentam nesta quarta (26), às 17h, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre em Anfield, em Liverpool.
Escalações para Liverpool x PSV
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e MacAllister; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman e Saibari; Man, Perisic e Til. Técnico: Peter Bosz.
Arbitragem para Liverpool x PSV
Alejandro Hernández, auxiliado por José Naranjo e Diego Sánchez Rojo. VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (quarteto espanhol).
Onde assistir a Liverpool x PSV
A partida será transmitida ao vivo na HBO Max.