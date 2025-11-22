Liverpool e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (22), às 12h, pela 12ª rodada da Premier League. O jogo ocorre em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
Escalações para Liverpool x Nottingham Forest
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Curtis Jones; Salah, Ekitiké e Gakpo. Técnico: Arne Slot
Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White e Dominguez; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche
Arbitragem para Liverpool x Nottingham Forest
Andy Madley auxiliado por Adrian Holmes e Simon Long. VAR: James Bell
Onde assistir a Liverpool x Nottingham Forest
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+