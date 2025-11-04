Liverpool vence Real Madrid (1-0) na Champions com gol de Mac Allister

Em um jogo repleto de oportunidades para o Liverpool, Alexis Mac Allister garantiu a vitória dos ingleses por 1 a 0 sobre o Real Madrid, nesta terça-feira (4), em Anfield, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

Os 'Reds', que atravessaram uma crise de resultados em outubro, conseguiram somar sua terceira vitória na Champions, chegando aos mesmos nove pontos do time merengue, que havia vencido seus três primeiros jogos na competição.

Jogando em casa, o time inglês criou várias chances de gol, com Dominik Szoboszlai e Mac Allister comandando as ações no meio-campo. Mas o zero persistiu no placar até o segundo tempo graças ao goleiro Thibaut Courtois.

"Acho que colocamos muita energia e trabalho duro na vitória de hoje", resumiu o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk.

"É uma vitória importante, mas sabemos que não significa nada. Temos a experiência do ano passado, quando terminamos em primeiro lugar na primeira fase e fomos eliminados logo depois", lembrou Mac Allister.

- Oito defesas de Courtois -

No total, o goleiro do Real Madrid fez oito defesas na partida, mas não conseguiu evitar o gol de Mac Allister, que cabeceou firme para marcar após cobrança de falta de Szoboszlai (61').

O placar fazia justiça ao que foi o panorama do jogo, mas o Real Madrid também criou oportunidades, como num chute de Jude Bellingham (45') defendido pelo goleiro Giorgi Mamardashvili e uma finalização que foi para fora de Kylian Mbappé (75').

O jogo desta terça-feira também foi marcado por reencontros, sendo o de maior destaque o retorno do lateral inglês Trent Alexander-Arnold a Anfield pela primeira vez desde que deixou os 'Reds' para assinar com o clube espanhol.

Alexander-Arnold começou no banco de reservas e entrou em campo já na reta final do confronto (81').

O técnico do Real Madrid, que foi ex-jogador do Liverpool, também reencontrou em Anfield o meio-campista alemão Florian Wirtz, com quem conquistou o Campeonato Alemão pelo Bayer Leverkusen em 2024.