Liverpool supera Real Madrid e acaba com série invicta dos espanhóis na Champions League; veja os jogos desta terça

Gol da vitória dos Reds foi marcado por Mac Allister. PAUL ELLIS / AFP

O primeiro dia da quarta rodada da fase de liga da Champions League marcou o fim da invencibilidade de dois times que vinham com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira (4), nos dois grandes jogos da rodada, o Real Madrid perdeu para o Liverpool e o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique.

Com os resultados, o time francês e o espanhol ficam na 4ª e 5ª posição na tabela, respectivamente, com nove pontos. O Bayern lidera, seguido pelo Arsenal e pela Inter de Milão, que joga amanhã.

Leia Mais Champions League: os cinco destaques da terceira rodada da fase de liga

Ingleses em alta

O dia foi bom para os ingleses que entraram em campo. No primeiro horário, o Arsenal passou sem dificuldade pelo Slavia Praga e venceu por 3 a 0. Na Fortuna Arena, na República Tcheca, o placar foi garantido por Merino, que marcou duas vezes, e Saka.

Mais tarde, mais uma goleada. O Tottenham atropelou o Copenhagem por 4 a 0 com gols de Brennan Johnson, Odobert, Van de Ven e João Palhinha. No final, Richarlison perdeu um pênalti que poderia ter alargado ainda mais o placar.

Já no Anfield, o resultado foi magro em comparação à quantidade de chances que o Liverpool teve de marcar. Os Reds venceram o duelo de gigantes contra o Real Madrid por 1 a 0, com gol de Mac Allister.

Outros jogos

No Parque dos Príncipes, deu Bayern. Luís Díaz abriu o placar para os alemães aos três minutos de jogo e ampliou aos 31. A atuação marcante, no entanto, foi encerrada por uma expulsão pouco antes do intervalo por um carrinho forte em Hakimi. Com um a mais, o PSG botou pressão no segundo tempo e descontou com João Neves, mas não conseguiu a vitória.

Outro gigante que passou trabalho foi a Juventus. Em Turim, os italianos saíram perdendo para o Sporting. Maxi Araújo abriu o placar para os portugueses aos 11 minutos. Ainda no primeiro tempo, Vlahovic fez o gol do empate.

Houve mais dois empates. Napoli e Frankfurt empataram sem gols, enquanto Olympiacos e PSV ficaram no 1 a 1.

O Atlético de Madrid teve sucesso contra o belga Union Saint-Gilloise e venceu por 3 a 1. Julián Álvarez, Gallagher e Llorente marcaram para os espanhóis, e Skyes descontou. Na Noruega, o Bodo/Glimt perdeu para o Monaco por 1 a 0

Os resultados desta terça

Napoli 0x0 Frankfurt

Slavia Praga 0x3 Arsenal

PSG 1x2 Bayern de Munique

Liverpool 1x0 Real Madrid

Atlético de Madrid 3x1 Union Saint-Gilloise

Juventus 1x1 Sporting

Tottenham 4x0 Copenhagen

Olympiacos 1x1 PSV

Bodo/Glimt 0x1 Monaco

Jogos desta quarta

14h45 - Qarabag x Chelsea

14h45 - Pafos x Villarreal

17h - Manchester City x Borussia Dortmund

17h - Inter de Milão x Kairat Almaty

17h - Benfica x Bayer Leverkusen

17h - Club Brugge x Barcelona

17h - Ajax x Galatasaray

17h - Olympique de Marselha x Atalanta

17h - Newcastle x Athletic Bilbao