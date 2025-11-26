Liverpool é goleado em Anfield pelo PSV Eindhoven (4-1) na Champions

O Liverpool pagou caro por suas fragilidades defensivas e o PSV Eindhoven garantiu uma vitória por 4 a 1 em Anfield nesta quarta-feira (26), pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da Uefa.

Com essa derrota, a nona nos últimos 12 jogos disputados em todas as competições, os 'Reds' saem do Top 8, que garante classificação direta para a fase eliminatória da competição.

O início do jogo foi catastrófico para o Liverpool: Van Dijk cometeu um pênalti tão claro quanto absurdo (ele tocou a bola com a mão no alto num cruzamento) e o veterano croata Ivan Perisic não desperdiçou a cobrança, abrindo o placar (6').

Os 'Reds', comandados pelo técnico holandês Arne Slot, reagiram e o meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai empatou com um chute de dentro da área, aproveitando a rebatida do goleiro do PSV, Matej Kovar (16').

Após esse gol de empate, o time da casa assumiu o controle da partida e só não foi para o intervalo em vantagem devido à trave (em um disparo de Van Dijk) e a uma defesa de Kovar em suas duas melhores chances.

O Liverpool desta temporada é completamente diferente do time do ano passado, e isso ficou evidente novamente no início do segundo tempo, quando o brasileiro Mauro Júnior furou a defesa inglesa, e Guus Til superou o goleiro Giorgi Mamardashvili no mano a mano (56').

Em meio à desorganização dos 'Reds', o marroquino Couhaib Driouech selou a vitória com dois gols (73' e 90'+1).