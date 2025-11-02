Lições para a dupla Gre-Nal? As regras rigorosas estabelecidas pelo Corinthians para virar SAF

Dívida da equipe paulista é de aproximadamente R$ 2,7 milhões. Nelson Almeida / AFP

Com uma dívida estimada em R$ 2,7 bilhões, o Corinthians debate internamente a possibilidade de se transformar em uma SAF. O projeto inclusive foi batizado de "SAFiel".

No entanto, o Conselho Deliberativo corintiano prevê regras bastante rígidas para autorizar uma eventual transformação do clube em empresa.

Conforme o projeto de reforma estatutária em debate, a ideia é proibir expressamente que o Corinthians seja controlado por um investidor externo. A gestão da SAF permaneceria com o clube social.

De acordo com as regras estabelecidas, um empresário ou uma empresa poderiam adquirir no máximo 49% das ações da eventual SAF corintiana. Ou seja, teriam direito a um percentual dos lucros, mas não poderiam ser os controladores ou responsáveis diretos pelas decisões.

O objetivo é que empresários corintianos comprem cotas da eventual SAF para ajudar o clube e, ao mesmo tempo, lucrar com isso. O controle da gestão, contudo, permaneceria com a direção do clube eleita pelos sócios, como é hoje.

O Conselho do Corinthians prevê também exigir que 10% da receita líquida da SAF seja destinada ao clube social.

Nos bastidores, a dúvida que permeia as conversas, entretanto, é: algum investidor teria interesse em colocar dinheiro sem ter poder de gestão ou controle das decisões diante de uma dívida próxima dos R$ 3 bilhões?