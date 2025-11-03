Libertadores: quanto custa para ir à final Palmeiras x Flamengo em Lima?

Torcedores de Palmeiras e Flamengo terão, a partir deste sábado, acesso à venda dos ingressos para a final da Libertadores, que ocorre em Lima, no Peru, em 29 de novembro. Será a segunda vez que o estádio da capital peruana recebe a partida decisiva da temporada, desde que a Conmebol passou a adotar o modelo de jogo único para a decisão.

A venda dos ingressos será realizada pela empresa brasileira Imply ElevenTickets. Até esta quarta-feira, apenas torcedores peruanos, com cartões de crédito Mastercard emitidos pelo banco BBVA, têm acesso à pré-venda. Os valores iniciais da entrada vão de R$ 1 mil a R$ 1,7 mil.

Palmeirenses, flamenguistas ou quaisquer outros torcedores que queiram ir à final deverão estar preparados para desembolsar alguns milhares de reais com passagens, deslocamento e, eventualmente, hospedagem. Há a possibilidade de ir a Lima por meio de avião, ônibus ou carro pessoal.

Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, os voos de ida e volta variam de R$ 4 mil a mais de R$ 9 mil. Quanto maior valor, mais rápida será a viagem até a capital peruana. O cenário se repete para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, em que as passagens variam de R$ 5,1 mil a até R$ 15 mil, no cenário em que o torcedor chegue a Lima na manhã de sábado, somente para a final.

Pela estrada, a única opção de ônibus é proporcionada pela Trans Acreana. Não há viagens diárias, e a ida deverá ocorrer, obrigatoriamente, em 20 de novembro, seja de São Paulo ou do Rio. São cinco dias e meio de viagem, e mais de seis mil quilômetros percorridos no período. A volta será em 11 de dezembro e o custo pelas duas passagens é de R$ 2,6 mil, sem considerar taxas.

Também é possível percorrer esse trajeto por conta própria. Sem paradas, um trajeto de São Paulo leva cerca de 65 horas. Esse número sobe para 70 horas se o torcedor partir do Rio. Considerando o custo do combustível, e a quilometragem percorrida, seriam gastos mais de R$ 4 mil com a ida e a volta de Lima.

A Conmebol também autorizou a Absolut Sport, empresa parceira da entidade, a comercializar pacotes de hospitalidade, que inclui ingresso, seguro-viagem e serviços como alimentação e traslado ao estádio. O preço desses pacote parte de R$ 3,6 mil, mas podem superar R$ 15 mil com as passagens de ida e volta, partindo de São Paulo ou Rio, com destino a Lima.

Os times vão reeditar a final de 2021, quando o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, e conquistou o seu terceiro título da Libertadores. O time rubro-negro foi campeão no ano seguinte e, agora, um dos dois se tornará o primeiro clube do Brasil a conquistar por quatro vezes a Glória Eterna.

Dono da melhor campanha, o Palmeiras terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e despachou com facilidade Universitário, nas oitavas de final, e River Plate, nas quartas. A semifinal foi marcada por uma virada épica no confronto com a LDU, com o time de Abel Ferreira vencendo por 4 a 0 no Allianz Parque depois de perder por 3 a 0 na altitude de Quito, no Equador.