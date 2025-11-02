Leonardo Jardim esclarece polêmica, elogia o futebol brasileiro e reafirma foco no Cruzeiro

Após a vitória do Cruzeiro sobre o Vitória por 3 a 1 no Mineirão, o técnico Leonardo Jardim voltou a comentar a polêmica que surgiu depois do empate sem gols com o Palmeiras. Na ocasião, o treinador havia se mostrado frustrado com a arbitragem e chegou a insinuar que poderia deixar o país, o que gerou ampla repercussão. Desta vez, ele explicou o contexto e reafirmou seu compromisso com o clube e com o futebol brasileiro.

Jardim destacou que suas palavras foram motivadas pela defesa dos interesses do Cruzeiro e não por qualquer descontentamento com o país. Segundo ele, foi necessário "dar a cara" para chamar a atenção sobre pontos que podem ser aprimorados no esporte nacional. "Alguém tem que chamar a atenção. Fico triste que algumas pessoas usaram isso para dizer outras coisas. Estou aqui porque quero, o Brasil é um país apaixonante", afirmou.

O técnico enfatizou que sua intenção foi construtiva, buscando contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro. "Chamo a atenção para melhorarmos em algumas coisas, para sermos melhores. O que quero é valorizar o futebol do Brasil", disse. Jardim lamentou que parte do público tenha interpretado suas falas de forma negativa, mas reiterou o respeito e o carinho pelo país e pelos profissionais locais.

Em tom conciliador, o treinador destacou sua admiração pela força do futebol nacional. Citou com satisfação o desempenho das equipes brasileiras em competições continentais e o sucesso dos atletas no exterior. "Fico feliz com Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, e com jogadores brasileiros brilhando nas melhores equipes do mundo. Quero ver um futebol cada vez melhor", acrescentou.

Jardim evitou falar sobre o futuro e preferiu manter o foco nos objetivos imediatos do Cruzeiro. A equipe ocupa a terceira posição da Série A, com 60 pontos, e segue firme na briga por uma vaga direta na Libertadores. "Não é importante pensar no futuro do treinador ou do jogador. Temos sete jogos e uma semifinal de Copa pela frente. O resto é secundário", reforçou.