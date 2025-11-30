Leonardo Gonçalves leva bronze e Brasil encerra Grand Slam de Abu Dhabi de judô com 3 medalhas

O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Abu Dhabi, penúltima etapa do circuito internacional de judô na temporada, nos Emirados Árabes Unidos, com três medalhas de bronze. Neste domingo, foi a vez de Leonardo Gonçalves, da categoria acima de 100kg, subir no pódio no encerramento da competição.

No sábado, Rafaela Silva (até 63kg), única representante da seleção brasileira de judô no feminino, e Daniel Cargnin (até 73kg) também conquistaram medalhas de bronze. Neste domingo, Rafael Macedo e Marcelo Fronckowiak foram eliminados ainda na fase qualificatória na categoria até 90kg.

Na briga pelo terceiro lugar dos pesos pesados, Leonardo Gonçalves, medalhista de bronze por equipes em Paris-2024 e que ocupa a quinta colocação no ranking mundial da Federação Internacional de Judô (IJF), aplicou um ippon no holandês Simeon Catharina para levar a medalha. Antes, o brasileiro havia vencido Benjamin Mataseje (oitavas de final) e Dzhakhongir Madzhidov (repescagem) e perdido para o húngaro Zsombor Veg (quartas de final).