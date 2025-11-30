Leonardo Gonçalves é bronze no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi

Leonardo venceu holandês Simeon Catharina na disputa do bronze. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

O Brasil conquistou neste domingo (30) sua terceira medalha no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O pódio veio com Leonardo Gonçalves, da Sogipa, que foi bronze na categoria meio-pesado (até 100 kg).

Número 5 do ranking mundial, o paulista de 29 anos garantiu sua sexta medalha na temporada. Antes, ele havia sido ouro no Campeonato Pan-Americano e da Oceania, prata nos Grand Slams de Paris e Baku e no Grand Prix de Lima, e bronze no Grand Prix de Guadalajara.

Leonardo estreou nas oitavas de final e em apenas 1min10seg derrubou o eslovaco Benjamin Matasej, vencendo por ippon.

Nas quartas, seu rival foi o húngaro Zsombor Veg, campeão mundial militar, que levou a melhor com um waza-ari.

Derrotado, o brasileiro foi para a repescagem e venceu Dzhakhongir Madzhidov, do Tajiquistão, com um ippon em 2min07seg de luta.

A vitória garantiu para Leonardo Gonçalves o direito de disputar uma das medalhas de bronze, contra o holandês Siemon Catharina, bronze no último Campeonato Europeu e vice-campeão do mundo em 2022.

Catharina entrou no tatame com o retrospecto pesando a seu favor, já que vencera três das quatro lutas anteriores entre eles.

Mas com sua habitual característica de tomar a iniciativa, Leonardo conseguiu um yuko com menos de 20 segundos e foi resistindo aos ataques do holandês.

No final, quando ainda restava 1min15seg, com um contragolpe, o judoca da Sogipa derrubou Catharina e garantiu o terceiro bronze brasileiro na competição, repetindo o colega de clube Daniel Cargnin e Rafaela Silva.

O ouro ficou com o russo Arman Adamian, que derrotou o compatriota Idar Bifov. O georgiano naturalizado espanhol Nikoloz Sherazadishvili completou o pódio.

Demais brasileiros

Rafael Macedo (D) perdeu na estreia. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

O Brasil ainda teve mais dois atletas competindo no peso médio (até 90 kg). O melhor resultado foi de Marcelo Fronckowiak (Flamengo), que venceu Abdulahad Majidov, do Tajiquistão, por ippon, mas caiu diante do sérvio Nemanja Majdov, nas oitavas de final.

Já Rafael Macedo (Sogipa) acabou sendo derrotado na estreia, pelo moldávio Vadim Ghimbovschi.