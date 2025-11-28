Leipzig empata com Mönchengladbach e Bayern pode ampliar vantagem na liderança do Alemão

O RB Leipzig, principal perseguidor do Bayern de Munique no Campeonato Alemão, ficou no empate sem gols fora de casa com o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira (28), na abertura da 12ª rodada, dando ao time bávaro a oportunidade de ampliar sua vantagem na liderança.
No Borussia Park, o 'Gladbach' chegou a marcar com o atacante Franck Honorat no segundo tempo (74'), mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico.
O capitão David Raum, teve a chance dar a vitória ao Leipzig na reta final da partida, mas seu chute colocado acertou a trave de Moritz Nicolas (80').
Com 26 pontos, o RB Leipzig está agora a cinco do Bayern, que recebe o St. Pauli (16º) no sábado e pode aumentar a diferença para oito em caso de vitória.
O tropeço com o 'Gladbach' também coloca o Leipzig sob a pressão do Bayer Leverkusen (3º, 23 pontos) e do Borussia Dortmund (4º, 22 pontos), que se enfrentam também no sábado.
No domingo, Stuttgart (5º, 22 pontos) e Eintracht Frankfurt (6º, 20 pontos) fazem confronto outro direto pela parte de cima da tabela.
-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
B. Mönchengladbach - RB Leipzig 0 - 0
- Sábado:
(11h30) Union Berlin - Heidenheim
Werder Bremen - Colônia
Bayern de Munique - St Pauli
Hoffenheim - Augsburg
(14h30) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
- Domingo:
(11h30) Hamburgo - Stuttgart
(13h30) Eintracht Frankfurt - Wolfsburg
(15h30) Freiburg - Mainz
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 31 11 10 1 0 41 8 33
2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9
3. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12
4. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9
5. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5
6. Eintracht Frankfurt 20 11 6 2 3 27 22 5
7. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5
8. Union Berlin 15 11 4 3 4 14 17 -3
9. Werder Bremen 15 11 4 3 4 15 20 -5
10. Colônia 14 11 4 2 5 20 19 1
11. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3
12. Freiburg 13 11 3 4 4 15 20 -5
13. Augsburg 10 11 3 1 7 15 24 -9
14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8
15. Wolfsburg 8 11 2 2 7 13 21 -8
16. St Pauli 7 11 2 1 8 9 21 -12
17. Mainz 6 11 1 3 7 11 19 -8
18. Heidenheim 5 11 1 2 8 8 26 -18
* AFP