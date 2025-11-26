Leila Pereira troca elogios com Bap, admite 'turbulência' e reforça desejo de renovar com Abel

Um dos momentos mais aguardados do CBF Summit Academy nesta quarta-feira, 26, foi o encontro de Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Os presidentes de Palmeiras e Flamengo estão em pé de guerra desde meados de outubro por causa do processo movido pelo clube carioca contra os times da Libra, mas a troca de farpas de outrora deu espaço para um ambiente amistoso.

Os dois falaram sobre a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Bap foi bastante assediado pelos presentes, enquanto Leila chegou somente na hora da mesa. Ela cumprimentou dirigentes que estavam na primeira fileira, inclusive o mandatário rubro-negro, que retribuiu a cordialidade e novamente a cumprimentou antes de deixar o local para outro compromisso.

Ao ser questionada sobre o que os dois conversaram, ela disse que os dois se parabenizaram pela ida à final da Libertadores. "São os dois clubes mais bem administrados do futebol sul-americano Tenho certeza de que os torcedores vão presenciar um grande espetáculo", disse Leila.

Leila Pereira admitiu que está enfrentando um momento de "turbulência" no Palmeiras. O time foi derrotado pelo Grêmio nesta terça-feira, em Porto Alegre, e viu justamente o Flamengo colocar uma mão na taça do Brasileirão. Apesar do momento de instabilidade do time, ela reforçou a confiança no trabalho e voltou a dizer que quer a renovação do técnico Abel Ferreira.

"Independentemente do resultado (da Libertadores), desejo a continuidade do Abel e do diretor de futebol até dezembro de 2027, quando se encerra o meu mandato", disse.

"Estou sempre pensando no melhor do Palmeiras. A paixão nunca me tira a razão. Então me irrita muito o torcedor querer se mostrar mais do que outro. Demonstro meu amor pelo Palmeiras com meu respeito. Eu luto pelo melhor do Palmeiras e ter os melhores profissionais conosco", destacou.

Em sua fala, Leila afirmou ainda que não é uma "dirigente raiz" e que levou aprendizados de seu trabalho fora do futebol para o Palmeiras.

"Se tem algo que o mercado financeiro me ensinou que levei para o futebol foi não dar ouvidos para o que os outros falam. Eu sou uma pessoa racional, sei quando as coisas não estão indo bem, não sou idiota. Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Quando aprendo, garanto que não vou errar novamente", disparou.

Leila também demonstrou confiança no título da Libertadores. "Tenho certeza que o torcedor vai fazer uma linda festa. Nossos atletas vão fazer o possível para trazer esse troféu para São Paulo".

O trabalho realizado por Leila, inclusive, foi elogiado por Bap durante a sua fala ao público. "Você vê a estabilidade do Abel no Palmeiras. Não lembro um clube que manteve um treinador há tanto tempo. Principalmente lidando com os torcedores", destacou.

"O futebol é finito em 90 minutos e o dirigente que não entender isso não vai chegar longe no planejamento", completou o presidente rubro-negro.

ELOGIOS AO FAIR PLAY FINANCEIRO

Além dos elogios às administrações de um ao outro, Leila e Bap aproveitaram para ressaltar a implementação do fair play financeiro no Brasil a partir de 2026. O detalhamento do modelo é o destaque do Smummit Academy deste ano.

"O fair play financeiro é fundamental. Jamais me comprometo com o que não posso cumprir. Não sou dirigente raiz e quando me tornei presidente decidi que o futebol não ia tirar minha credibilidade. O que nós nos comprometemos, nós cumprimos. É injusto disputar pagando em dia com clubes que não pagam ninguém e ganham campeonatos. Acho fundamental para recuperarmos a credibilidade do futebol brasileiro", comentou a presidente do Palmeiras.