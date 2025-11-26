Leila Pereira refuta perda do Brasileirão por erros de arbitragem: 'Incapacidade do Palmeiras'

Incomodada com os maus resultados do Palmeiras às vésperas da decisão da Libertadores, a presidente Leila Pereira evitou culpar erros de arbitragem pela sequência negativa que deve culminar com a perda do título do Brasileirão. Para a mandatária, a responsabilidade das derrotas e empates é apenas do clube e de sua "incapacidade".

"Não acredito que nós não vencemos nesses últimos cinco jogos por causa de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa. Nós não vencemos por responsabilidade e incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro para o nosso treinador", afirmou Leila após sua participação no CBF Summit, que acontece em São Paulo nesta quarta-feira.

"Vamos tentar corrigir esses problemas que ocorreram nos últimos cinco jogos. Vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre calendário. Essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não acontecem só com o Palmeiras, são com todos os clubes", continuou Leila.

O técnico Abel Ferreira, após a derrota para o Grêmio, indicou que notou diferença nas decisões da arbitragem depois do polêmico clássico contra o São Paulo. A mandatária palmeirense disse não gostar e concordar com teorias que indicam um prejuízo ao clube causado por árbitros.