Leila lamenta derrota na Libertadores, mas exalta Palmeiras: 'Só conquista quem chega'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se pronunciou após a derrota do time na final da Copa Libertadores 2025. A mandatária alviverde lamentou a perda do título para o Flamengo, mas exaltou a campanha da equipe na competição.

"Estou calma, mas triste. Não tenham dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega as finais", disse Leila, em publicação nas redes sociais.

"Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição", continuou.

"Muito obrigada aos nossos torcedores que estiveram em Lima e aos que torceram de onde estiveram. Vamos em frente! O que me machuca me deixa mais forte. Avanti Palestra", finalizou a presidente.

Leila acompanhou a final da Libertadores com a delegação palmeirense, em Lima, no Peru, e recebeu das mãos de Samir Xaud, presidente da CBF, o cheque de US$ 7 milhões (R$ 37,3 mi) oferecido ao vice-campeão.