Leila confirma permanência de Abel e espera pelo título da Libertadores: 'Vou perder a linha'

Leila Pereira confirmou a permanência de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. A declaração da presidente do clube foi dada nesta quinta-feira horas após o técnico português dizer que vai continuar no time alviverde.

"O que o Abel falou não é novidade para mim, ele tinha confirmado comigo. Tenho profunda confiança no nosso treinador, no trabalho de todo este tempo conosco. Para mim, não é novidade. Acredito na palavra dele, como ele acredita na minha. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027, quando acaba meu mandato. Não tomo decisões de acordo com resultado de jogo, em hipótese nenhuma", disse em entrevista à Globo.

O vínculo atual do treinador se encerra em 31 de dezembro deste ano e, segundo as falas de Leila e Abel, deve ser estendido por mais duas temporadas.

Às vésperas da final da Libertadores contra o Flamengo, Leila, que já em lima junto com a delegação alviverde, relembrou da importância da partida, que pode garantir o tetracampeonato continental ao clube, e depositou confiança no trabalho de Abel.

"O jogo de sábado é o mais importante dos últimos tempos, falei ao Abel e aos meus jogadores que tenho desejo de ser campeã como presidente. O último eu tinha sido eleita, mas não tomado posse (risos). É uma conquista muito grande para todos nós, mas independentemente do resultado é meu desejo que a comissão e o diretor de futebol continuem até 2027. Acredito muito no trabalho, seguiremos juntos, independentemente do que acontecer", contou.

A presidente também aproveitou para dizer que, em caso de título do Palmeiras, não vai ter vergonha de extravasar na comemoração.

"Se Deus quiser, domingo vocês vão me ver aí pelas ruas... A presidente não bebe, não bebo absolutamente nada. Eu sou uma mulher que tem linha, mas se acontecer de sermos campeões, vou perder a linha, tá? É justo, não é?", finalizou.