Leila aponta injustiça, compara julgamentos de Allan e Bruno Henrique e pede equilíbrio ao STJD

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou a condução do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em dos julgamentos nesta segunda-feira. Na visão dela, o adiamento da sessão do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi injusto, pois, também nesta segunda, o meio-campo palmeirense Allan teve punição mantida e perderá o clássico contra o Santos, no próximo sábado, pelo Brasileirão.

"O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo", disse Leila em comunicado emitido à imprensa.

Em setembro, Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil ao atacante. Nesta segunda, o recurso apresentado pelo Flamengo seria julgado, mas a sessão foi suspensa pouco depois de o relator Sergio Furtado acolher parcialmente as apelações, sugerindo a retirada do gancho e somente a aplicação de multa em até R$ 100 mil. Em seguida, outro membro pediu vista citando a complexidade do caso e os votos será realizados na quinta-feira.

"Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por dois meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Allan, que era réu primário, pega duas partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo Tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da Data Fifa. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados", explicou a presidente do Palmeiras.

No caso do meia Allan, ele foi condenado por uma expulsão no jogo contra o Fluminense, em 23 de julho, pelo Brasileirão. O Palmeiras recorreu da punição, mas ela foi mantida pelo STJD nesta segunda. O atleta já cumpriu uma partida de suspensão, mas não estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico contra o Santos.

Para Leila Pereira, houve injustiça por parte do STJD nos dois casos, com desfavorecimento para os palmeirenses. Por isso, ela pediu tratamento com igualdade aos clubes por parte da justiça desportiva.

"O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo", finalizou a presidente do Palmeiras.