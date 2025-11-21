Leclerc lidera primeiro treino livre em Las Vegas; Bortoleto fica em 19º

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido no primeiro treino livre, nesta quinta-feira, para o GP de Las Vegas. O monegasco completou a volta mais rápida em 1min34s802, à frente do tailandês Alex Albon, da Williams, e o japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull.
O tetracampeão Max Verstappen colocou sua Red Bull na quarta colocação, seguido por Carlos Sainz, da Wiiliams. Lando Norris, da McLaren, líder do Mundial, foi o sexto, à frente de Isack Hadjar, da RB.
Oscar Piastri, da McLaren, segundo colocado na classificação da temporada, ficou na oitava posição, seguido por George Russel e Kimi Antonelli, ambos da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto teerminou na 19º posição.
A temperatura baixa (14ºC) deixou a pista escorregadia, o que causou várias derrapagens durante a sessão, mas sem acidentes, graças às várias áreas de escape. Norris chegou a tocar no muro e precisou ir até os boxes e Hamilton errou feio a freada.
Norris lidera o Mundial com 390 pontos, contra 366 de Piastri. Verstappen é o terceiro colocado, com 341 pontos, seguido por Russell, que acumula 276.
Os carros voltam para a pista à 1h (horário de Brasília) desta sexta-feira para o segundo treino livre e às 21h30 para o terceiro treino. No sábado, à 1h, ocorre a classificação, enquanto a prova tem início marcado para 1h de domingo.
CONFIRA OS TEMPOS DO PRIMEIRO TREINO LIVRE DO GP DE LAS VEGAS:
1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min34s802
2º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min34s968
3º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min35s071
4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min35s109
5º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min35s179
6º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min35s258
7º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min35s299
8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min35s450
9º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min35s534
10º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min35s538
11º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min35s561
12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min35s589
13º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min35s709
14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min35s746
15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min35s894
16º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min35s990
17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min36s123
18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min36s170
19º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min36s398
20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min36s758