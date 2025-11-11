LeBron James treinará com filial dos Lakers na G-League para antecipar estreia na NBA

Fora dos 11 jogos do Los Angeles Lakers até agora na atual edição da NBA, o astro LeBron James vai treinar com o South Bay Lakers, filial da equipe na G-League - liga de desenvolvimento de atletas - para tentar antecipar sua estreia na temporada após tratar de um problema clínico.

LeBron ainda sequer treinou com os companheiros por causa de uma ciática do lado direito (inflamação no nervo ciático que causa dor e limita movimentos). Como a equipe principal vem jogando a cada dois dias, o técnico JJ Redick optou pelos trabalhos do camisa 23 com os jovens da G-League.

O treinador dos Lakers indicou que LeBron abriria a semana com atividades no South Bay. Mas isso não foi possível por causa da falta de jogos e as atividades ocorrem nos próximos dias apenas. A opção visa que seu atleta mostre condições de retornar o mais breve possível.

"Eu disse a ele que deveria jogar uma partida pelo South Bay, o que é meio engraçado", admitiu Austin Reeves após o triunfo de segunda-feira à noite sobre o Charlotte Hornets. O armador vem dando conta do recado com a ausência do companheiro astro e se diverte com a situação inusitada.

Trabalhar com a molecada seria apenas para LeBron adquirir o físico, prejudicado com as quatro semanas afastado das quadras. Sobre um possível entrosamento na volta de LeBron ao time dos Lakers, Reeves descarta preocupação.

"O que há de especial nele é que entende o jogo como todo mundo sabe. Conhecendo-o, sei que assistiu a esses 11 primeiros jogos e analisou bem o que tem de fazer para, quando voltar, poder nos ajudar."