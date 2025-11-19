LeBron James estreia na temporada e se torna o atleta mais longevo da história da NBA

Os torcedores que compareceram à Crypto.com Arena nesta terça-feira (18) viveram uma noite memorável na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 140 a 126, pela NBA. LeBron James fez a sua estreia e bateu mais um recorde na consagrada carreira ao iniciar a sua 23ª temporada na NBA.
Aos 40 anos, o astro estava afastado desde o início da competição devido a uma dor ciática e se ausentou dos primeiros 14 jogos. Dono da carreira mais longeva da história da liga, ele superou Vince Carter e comentou sobre o seu retorno.
— O ritmo dos caras me testou, mas fiquei feliz com a maneira como consegui acompanhar a intensidade do jogo. Conforme a partida avançou, meu fôlego melhorou bastante. Ainda estou voltando, obviamente. Foi o primeiro jogo em sete meses, então tudo o que aconteceu era esperado — afirmou.
James retornou às atividades com bola na semana passada e seu primeiro treino com os companheiros aconteceu na segunda-feira (17). Em quadra pela 1.561ª vez na carreira, o lendário atleta foi ovacionado ao ser anunciado como titular.
— Eu me encaixo em qualquer time. Só de assistir aos jogos, já estava me colocando (mentalmente) na posição em que poderia entrar e como poderia ter sucesso auxiliando esses caras. Ainda consigo atrair muita atenção quando estou driblando com a bola — comemorou.
Como foi o jogo
LeBron não pontuou nos primeiros 11 minutos de partida, mas logo encontrou seu ritmo. Após acertar duas cestas de três no segundo quarto, o ala deslanchou e encerrou o duelo com 11 pontos e 12 assistências.
Luka Doncic foi o cestinha (37) e deu 10 assistências, ajudando os Lakers a se posicionar na quarta colocação da Conferência Oeste com 11 triunfos em 15 compromissos.
Pelo lado do Utah Jazz, Keyonte George anotou 34 pontos, mas não evitou a quinta derrota da equipe nos últimos sete confrontos. A franquia de Salt Lake City aparece em 10º.
Magic vence Warriors
Em uma rodada que teve seis jogos, Desmond Bane foi o cestinha do confronto (23) que levou o Orlando Magic à vitória de 121 a 113 sobre o Golden State Warriors, no confronto disputado no Kia Center.
Com foco no jogo coletivo, a franquia de Orlando obteve um importante resultado atuando em casa e agora ocupa o 10º lugar no Leste. Já pelos Warriors, o destaque na pontuação ficou por conta de Stephen Curry (34) e Jimmy Butler (33). Na classificação, o time figura na oitava posição do Oeste.
Jogos de terça-feira (18)
Orlando Magic 121 x 113 Golden State Warriors
Brooklyn Nets 99 x 113 Boston Celtics
Atlanta Hawks 112 x 120 Detroit Pistons
San Antonio Spurs 111 x 101 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 140 x 126 Utah Jazz
Portland Trail Blazers 110 x 127 Phoenix Suns
Jogos de quarta-feira (19)
Cleveland Cavaliers x Houston Rockets
Indiana Pacers x Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers x Toronto Raptors
Miami Heat x Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves x Washington Wizards
New Orleans Pelicans x Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings
Dallas Mavericks x New York Knicks
Portland Trail Blazers x Chicago Bulls