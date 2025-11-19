LeBron descarta disputar Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028; Curry acha improvável

Curry (E) e LeBron (D) comemoram título olímpico. Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / AFP

LeBron James descartou a possibilidade de integrar a seleção americana que competirá diante de sua torcida nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, enquanto Stephen Curry considerou improvável sua participação no torneio.

James e Curry, de 40 e 37 anos respectivamente, foram companheiros de equipe no ano passado na conquista da medalha de ouro pelos Estados Unidos nos Jogos de Paris, onde arrancaram a medalha de ouro da França, país anfitrião, em uma final memorável.

O jogador do Los Angeles Lakers, que terá 43 anos nos próximos Jogos Olímpicos, reconheceu em seu podcast 'Mind the Game' que não há chances de ele competir por uma quarta medalha de ouro.

— Você já sabe minha resposta. Nem pergunte. Estarei assistindo de Los Cabos... Acabou para mim — disse LeBron James a Steve Nash, co-apresentador do podcast, quando questionado sobre a possibilidade de uma despedida olímpica em casa.

Por sua vez, Curry, o convidado especial desse episódio, não descartou completamente a possibilidade, mas expressou sérias dúvidas sobre se poderá participar.

— Nunca diga nunca, mas duvido muito— respondeu o armador do Golden State Warriors, que foi fundamental na vitória sobre a França na final de Paris, com 24 pontos e várias cestas de três pontos espetaculares.

— Não podemos superar o que acabamos de fazer. Não podemos superar isso... Literalmente jogamos contra a França em Paris na final — finalizou LeBron.